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Почему компания «Втор-центр»
"Втор-центр" - это сеть пунктов приема, которые представляют из себя крупные площадки в СПБ и Ленинградсеой области, оборудованные всем необходимым для приема и заготовки вторсырья в любых объемах.
Мы - современная, активно развивающаяся компания, которая оказывает широкий спектр услуг: работаем, как с населением, так и с крупными федеральными предприятиями. Втор-центр - это компания, лицензированная на сбор металлолома, аккумуляторов, пластика, макулатуры, радио лома.
Наша цель - вывести заготовку вторсырья в СПб на новый уровень. Имеем собственную современную технику, крупный штат квалифицированных кадров, юридический и бухгалтерский отдел. Заключаем договора на постоянное сотрудничество с юридическими лицами, обеспечивая быстрый документооборот и индивидуальные условия приема. Мы предлагаем продать металлолом и другие виды вторсырья по лучшим ценам на рынке, а наша безупречная репутация является главным достоянием компании.
Актуальные цены на прием вторсырья
|Сталь
|24 000 ₽/т
|Чугун
|24 000 ₽/т
|Оцинковка
|22 500 ₽/т
|Арматура
|23 000 ₽/т
|Рельсовый металл
|25 000 ₽/т
|Стружка
|20 000 ₽/т
|Проволока
|22 500 ₽/т
|Электротехнический
|198 ₽/кг
|Алюминиевый профиль
|177 ₽/кг
|Офсет
|167 ₽/кг
|Банка
|109 ₽/кг
|Пищевой алюминий
|193 ₽/кг
|Фольга
|90 ₽/кг
|Алюминиевая проволока
|138 ₽/кг
|Автомобильные диски
|177 ₽/кг
|АМГ
|145 ₽/кг
|Дюралюминий
|138 ₽/кг
|Моторный алюминий
|145 ₽/кг
|Микс алюминия
|140 ₽/кг
|Алюминиевые номера
|133 ₽/кг
|Алюминиевые радиаторы
|92 ₽/кг
|Алюминиевая опалубка
|156 ₽/кг
|Авиационный алюминий
|138 ₽/кг
|Медь блеск
|738 ₽/кг
|Медная катанка
|692 ₽/кг
|Микс меди
|718 ₽/кг
|Кусковая медь
|728 ₽/кг
|Эмальпровод
|702 ₽/кг
|Электротехническая медь
|684 ₽/кг
|Луженая медь
|672 ₽/кг
|Медная стружка
|657 ₽/кг
|Медные радиаторы
|457 ₽/кг
|Жженная медь
|723 ₽/кг
|Отборка
|721 ₽/кг
|Медь в стекловолокне
|646 ₽/кг
|Кусковая латунь
|449 ₽/кг
|Микс латуни
|443 ₽/кг
|Марочная латунь
|497 ₽/кг
|Латунная стружка
|398 ₽/кг
|Латунные радиаторы
|444 ₽/кг
|Марочная бронза
|530 ₽/кг
|Бронзовый микс
|515 ₽/кг
|Кусковая бронза
|492 ₽/кг
|Бронзовые изделия
|261 ₽/кг
|Свинец в чушках
|112 ₽/кг
|Свинец самосплав
|138 ₽/кг
|Свинцовые пластины
|74 ₽/кг
|Типографский гарт из свинца
|97 ₽/кг
|Свинцовая проволока
|97 ₽/кг
|Свинцовые шиномонтажные грузики
|100 ₽/кг
|Кабельный свинец
|129 ₽/кг
|Свинцовая дробь
|92 ₽/кг
|Свинцовые пломбы
|97 ₽/кг
|Свинцовая стружка
|68 ₽/кг
|Нержавеющая сталь (10%Ni)
|99 ₽/кг
|Нержавеющая сталь (8%Ni)
|78 ₽/кг
|Стружка нержавеющей стали
|53 ₽/кг
|Пищевая нержавейка
|66 ₽/кг
|Трубы из нержавейки
|66 ₽/кг
|Алюминиевый кабель
|198 ₽/кг
|Свинцовый кабель
|136 ₽/кг
|Медный кабель
|752 ₽/кг
|Алюминиевый кабель (в изоляции)
|72 ₽/кг
|UTP кабель / Витая пара
|193 ₽/кг
|Медный кабель (в изоляции)
|138 ₽/кг
|Автомобильные аккумуляторы
|65 ₽/кг
|Гелевые аккумуляторы
|68 ₽/кг
|АКБ от ИБП
|68 ₽/кг
|Тяговые аккумуляторы
|68 ₽/кг
|Эбонитовые аккумуляторы
|68 ₽/кг
|Щелочные аккумуляторы ТНЖ
|59 ₽/кг
|Гофрокартон
|13 000 ₽/т
|Архивы
|12 000 ₽/т
|Коробки
|14 000 ₽/т
|Картон с краской
|13 000 ₽/т
|Журналы
|14 000 ₽/т
|Книги в обложке
|9 000 ₽/т
|Газеты
|13 000 ₽/т
|Отходы типографий
|14 000 ₽/т
|Отходы картона
|9 000 ₽/т
|ПЭТ бутылки
|22 000 ₽/т
|Трубы ПНД
|54 000 ₽/т
|Ящики
|27 000 ₽/т
|Листы
|38 000 ₽/т
|Пленка ПНД
|38 000 ₽/т
|Стрейч-пленка
|33 000 ₽/т
|Полипропилен
|31 000 ₽/т
|Оконный профиль
|54 000 ₽/т
|Молочная плёнка
|38 000 ₽/т
- На сайте указаны нереальные цены, после звонка Вам сообщат, что актуальная цена куда ниже.
- Вам сделают очень выгодное предложение, но потом обманут на весах, потому реальная цена сдачи будет далекой от обещанной.
У нашей компании передовые расценки на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
а так же безупречная репутация!
- Мы выгодно принимаем различные виды вторичных отходов.
- Мы постоянно расширяем сеть точек скупки вторсырья.
- Более 70% процентов наших клиентов пользуются услугой самовывоза.
- Более 60% вторсырья поступает в наши пункты от юридических лиц.
- «Втор-центр» для всех! Нас выбирает, как население, так и крупные компании.
- Металлолом - приоритетное направление работы для нашей компании.
Статистика по приему металлолома с вывозом
Данные наших пунктов приема в СПб за последний месяц:
Как сдать металлолом: схема сотрудничества
соответствующую объему лома
Вам удобнее привезти металлолом.
Ждем Вас еще.
Выездное обслуживание
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- Сдать металлолом с нашим приездом - значит избавить себя от необходимости посещать пункт приема. Это экономит Ваше время.
- Мы придем с деньгами и оплатим металлолом сразу на месте его приема.
- У нас свой автопарк, потому нет проблем со свободными машинами. Мы готовы приехать сразу после обработки Вашей заявки на сдачу металла.
- Услуга действует не только в Санкт-Петербурге, но и на территории Ленинградской области.
- По Вашему запросу можем прислать бригаду грузчиков.
Отзывы клиентов о Втор-центре
Добрый день! Одна из моих задач – это сбыт металлолома, который образуется на нашем предприятии. Несколько месяцев уже работаем с Втор-центром и за это время у нас сложились отличные партнерские отношения. Главные преимущества компании – высокие цены на все виды цветного и черного лома, быстрый самовывоз и быстрое оформление документации. Компания на рынке известная, потому об обвесах и прочем мошенничестве речи быть не может, что и подтверждает наше сотрудничество. Могу однозначно оценить Втор-центр, как надежную и профессиональную компанию по приему металла.
Всем привет. Работаю на стройках, периодически появляется лом, который надо сдавать. Так я в свое время познакомился с Втор-центром. Когда есть лом, звоню им, договариваюсь по цене. Приезжают всегда быстро, весы с собой, вывозят сами. Деньги получаю наличкой на руки. Хорошая компания, без подвохов.
Здарвствуйте! На втор-центр я вышел подыскивая компанию, которая смогла бы приехать и своими силами забрать металлолом. Интересовал именно распил с погрузкой, а менно печь обжига в которых частично находилась стекловата. По итогу я очень доволен как ребята выполнили свою работу, справились очень шустро, оплату я получил на карту.
Здравствуйте! В рамках реинновации крупной спортивной площадки мы искали подрядчика на демонтаж и прием металлолома. Выбрали Втор-центр исходя из лучшей цены на черный лом и сроков выполнения демонтажных работ. Все работы уже проведены, а металл сдан. По итогу хочу выразить благодарность за профессионализм и четкое соблюдение сроков работ. По финансовой стороне вопроса так же все четко. Желаю успехов Вашей компании и определенно рекомендую Вас.
Здравствуйте! Не так давно сотрудничали с компанией Втор-центр. Заказали у них работы по демонтажу нескольких торговых точек с последующей продажей металла. Разобрали все очень быстро, заплатили за металл по безналу, вывозили все сами. Приятное впечатление о себе оставили, к работе не предратся. От меня твердая пятерка, молодцы.
Добрый день. Хочу сказать про компанию втор-центр, я на прошлой недели сдал туда 3 тонны металла. Бригада работала очень быстро, оперативно приехали взвесили, кстати мне очень понравилось что сразу взяли с собой весы, работали четко. Хоть и было видно что спешат, но никаких проблем не возникло да и расплатились на месте, что очень удобно. Вобщем рекомендую всем обращатся в эту компанию, работкники профессионалы своего дела.
Наши работы по приему металлолома
Поступил запрос на продажу 340 листов из стали AISI201 различных габаритов. Предложили стоимость с учетом крупного объема металла, а также услугу бесплатного вывоза. Наше предложение было принято клиентом, работа велась по договору с оплатой на расчетный счет предприятия. Было поставлено условие, согласно которого, вывоз материала должен был осуществиться в сжатые сроки. В течении одного дня полностью закрыли сделку. В дальнейшем продолжили работу с данным предприятием, регулярно покупая металл.
- Листы из нержавеющей стали
Получили заявку от физического лица с запросом стоимости металла. Клиент сразу сообщил, что сам привезет материал в наш пункт приема, а именно 47 кг латуни (8.7 кг желтая и 33 кг хромированная), а так же 44 кг нержавейки в виде полотенцесушителей из стали AISI 304. Мы согласовали цену и условия приема с клиентом, достигнув устной договоренности и выписали пропуск на автостоянку нашей приемки. Когда металл был доставлен, мы провели осмотр и взвешивание. Деньги были выплачены переводом на банковскую карту. Вся процедура приема заняла не более 15 минут.
- Латунь
- Нержавейка
С нами связался главный бухгалтер предприятия, и сообщил, что на производстве скопилось большое количество прессованных металлических бочек. Клиент попросил выслать коммерческое предложение с учетом вывоза металла нашим транспортом. Подготовили КП, которое в последствии заинтересовало клиента, и мы продолжили обсуждение сделки в телефонном режиме. Итогом переговоров стало заключение сделки. Взвешивание осуществляли на территории предприятия заказчика, откуда и вывозили металл 2-мя ломовозами Volvo. Через 2 недели заключили еще один договор на демонтаж старого цеха данной компании.
- Прессованные металлические бочки
По рекомендациям на нас вышел представитель предприятия с вопросом продажи крупной партии металлолома в виде отходов отрезных и шлифованных кругов. Ознакомившись с информацией, выехали на место хранение материала для более точной оценки, затем подготовили коммерческое предложение. Результатом переговоров стало заключение сделки на условиях самовывоза. Для более оперативной перевозки применили сразу несколько машин, транспортировка металла осуществлялась из населенного пункта Ленинградской области. По итогам сотрудничества клиент отметил не только высокую скорость работ в процессе скупки, но и быстрый документооборот.
- Отходы отрезных кругов
- Отходы шлифованных кругов
Ответы на популярные вопросы клиентов
Засор (засоренность) - количественное значение определяющее наличие в металлоломе посторонних материалов. Засором в металлическом вторсырье может служить пластик, бумага, грязь, масло, стекло и тд. При приме цветмета, засором так же может считаться наличие в материале других металлов.
Наш специалисты имеют богатый опыт работы в сфере металлозаготовки и честно подходят к процессу определения засора. Так же стоит отметить, что различные виды лома имеют стандартный засор обусловленных их составом.
У нас есть свои бригады грузчиков, которые могут обеспечить погрузочно-разгрузочные работы. Не редко требуется вынос материала с верхних этажей или подвальных помещений, что вызывает сложность у клиента, но не у наших грузчиков.
Мы взвешиваем вторсырье в присутствии клиента на точных электронных весах. Всегда готовы подтвердить точность весов, которые мы используем. У нас есть транспорт, оборудованный весами. Такие машины приезжают по любому адресу в СПб и Ленинградской области и осуществляют взвешивание материала на месте.
На сайте мы указываем ориентировочные расценки. Для точной оценки нам необходимо получить от Вас информацию для расчета. Достаточно выслать фотографии материала и ответить на пару вопросов нашему менеджеру. Наиболее простой способ получить точную цену - это телефонный звонок или связь через мессенджеры/email.
При этом наш прайс-лист регулярно обновляется и служит хорошим информационным ориентиром.
У нашей компании собственный автопарк, который состоит из современной техники разной грузоподъемности. Это позволяет нам быстро обрабатывать заявки, не смотря на их большое количество. В тех случаях, когда необходим срочный вывоз, мы готовы выслать авто в течении часа. Срочные заказы обсуждаются в индивидуальном порядке.
У нашей компании несколько приемок, потому Вы всегда можете выбрать адрес поблизости к Вам. В нижней части сайта расположена интерактивная карта с адресами пунктов Втор-центр. Так же Вы можете связаться с нашим менеджером, и он поможет сделать выбор.
Наши пункты принимают не только металлолом, но и другие виды вторсырья. Нам часто сдают пластиковые отходы, макулатуру, радио-электронный лом. Таким образом, обратиться во Втор-центр - отличное решение, если Вы хотите сдать разные виды сырья в одном месте. Единственное условие - перед сдачей, Вы должны рассортировать материал. Мы не сможем сделать объективную оценку вторсырья, которое находится в смешанном состоянии. Например, пластик и бумагу стоит разделить, поскольку стоимость этих материалов разная и критерии их оценки разные.
Так же стоит учитывать негласное правило: чем больше материала Вы сдаете, тем выгоднее будут условия покупки.
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