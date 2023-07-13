Прием металлолома в СПб
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Алюминий Алюминий 198 Р/кг Медь Медь 738 Р/кг Аккумуляторы Аккумуляторы 70 Р/кг Латунь Латунь 497 Р/кг Бронза Бронза 510 Р/кг Черный металл Черный металл 24 Р/кг Свинец Свинец 138 Р/кг Нержавейка Нержавейка 99 Р/кг Кабель Кабель 752 Р/кг Титан Титан 368 Р/кг Картон Картон 14 Р/кг Макулатура Макулатура 15 Р/кг Пластик Пластик 64 Р/кг
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Алюминий 198 Р/кг
Стружка алюминия
Электротехнический алюминий
Пищевой алюминий
Алюминиевые радиаторы
Моторный алюминий
Алюминиевый офсет
Алюминиевый профиль
Микс алюминия
Фольга
Алюминиевые банки
Дюралюминий
Алюминиевые диски
Медь 738 Р/кг
Медь блеск
Кусковая медь
Обожженная медь
Несортовая медь (микс)
Медь «отборка»
Электротехническая медь
Медная катанка
Медная стружка
Медные радиаторы
Аккумуляторы 70 Р/кг
Эбонитовые аккумуляторы
АКБ от ИБП
Тяговые аккумуляторы
Гелевые аккумуляторы
Автомобильные аккумуляторы
li-ion аккумуляторы
Щелочные аккумуляторы (ТНЖ, НК)
Слитые аккумуляторы
Латунь 497 Р/кг
Кускова латунь
Микс латуни
Марочная латунь
Латунная стружка
Латунные радиаторы
Бронза 510 Р/кг
Микс бронзы
Кусковая бронза
Марочная бронза
Бронзовые изделия
Черный металл 24 Р/кг
Сталь
Чугун
Оцинковка
Арматура
Свинец 138 Р/кг
Кабельный свинец (в гудроне)
Свинцовые пластины
Грузики из свинца (шиномонтажные)
Свинец «переплав»
Свинцовая стружка
Свинцовая проволока
Свинцовая дробь
Типографский гарт
Свинцовые пломбы
Свинец в силовом кабеле
Свинцовые чушки
Кабельный свинец (очищенный)
Нержавейка 99 Р/кг
Нержавейка 10%
Нержавейка 8%
Низколегированная сталь (1-6% Ni)
Пищевая нержавейка
Трубы из нержавейки
Микс нержавейки
Стружка нержавейки
Кабель 752 Р/кг
Медный кабель
Алюминиевый кабель
Свинцовый кабель
Силовой кабель
UTP кабель
СИП провод
АС провод
Коаксиальный кабель
Телефонный кабель
Медный кабель в изоляции
Алюминиевый кабель в изоляции
Титан 368 Р/кг
Титан ВТ1-0
Микс титана
Марочный титан
Титановая стружка
Титан ПТ3В
Картон 14 Р/кг
Отходы картона
Картонные коробки
Кровельный картон
Гофрокартон
Обрезки гофрокартона
Типографский картон
Картон без ламинации
Картон с краской и печатями
Макулатура 15 Р/кг
Бумага на макулатуру
Бумажные отходы
Книги на макулатуру
Газеты на макулатуру
Бумажные мешки
Пластик 64 Р/кг
АБС пластик
ПВД отходы
ПНД
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Полистирол
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Цены
Цены на металл Стоимость радиодеталей Стоимость макулатуры Стоимость пластика
Указана максимальная цена за 1кг лома цветных и черных металлов на сегодня 27.01.2024
Позвонить
Прием металлолома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Купим Ваш
металлолом
дорого
и честно

Мы предлагаем немного больше, чем просто

сдать металлолом в пунктах приема

Прием черного металла

  • От 1 кг лома
  • Лучшие цены на чермет
  • Вывоз от 500 кг
  • Свои грузчики
  • Свои демонтажники
Цены на чермет

Прием цветного металла

  • От 1 кг лома
  • Топ цены на рынке
  • Прием всех видов цветмета
  • Вывоз от 300 кг
  • Низкий засор
Цены на цветной металл

Вывоз металлолома

  • Свой автопарк для вывоза
  • Бесплатный вывоз металла
  • Вывозим лом по всей МО
  • Быстрая подача машин
  • Вывоз лома 24/7
Как сдать с вывозом

Демонтаж

  • Демонтаж зданий
  • Демонтаж металлоконструкций
  • Резка металлолома любой сложности
  • Бесплатные демонтажные работы
  • Своя техника
Подробнее о демонтаже

Мобильный пункт приема

  • Прием в любой точке
  • Машины оборудованные весами
  • Прием любого объема металла
  • Приезжаем по любому адресу
  • Самый быстрый способ сдать лом
Узнать больше

Скупка электронного лома

  • Любое количество
  • Высокая стоимость покупки
  • Покупка по весу
  • Покупка поштучно
  • Быстрая оценка
Цены на электронный лом

Прием макулатуры

  • От 1 кг бумажных отходов
  • Максимальная стоимость
  • Лучшие условия покупки картона
  • Вывоз от 500 кг
  • Предоставим компактор
Цены на макулатуру

Прием пластика

  • От 1 кг пластика
  • Лучшие цены в СПб
  • Принимаем все виды отходов
  • Вывоз от 500 кг
  • Предоставим компактор
Цены на отходы пластика

Химический анализ

  • Анализ состава сплавов
  • Анализ РЗМ металлов
  • Выездной химанализ
  • Оценка стоимости металла
Подробнее о хим.анализе
Что нас отличает от других металло заготовителей
Не обманываем на весах
Не обманываем на весах
Полная прозрачность сделок
Крупная компания
Крупная компания
Цены выше, чем в небольших приемках
Комплексные пункты приема
Комплексные пункты приема
Сдавайте разные виды сырья
в одном месте

Почему компания «Втор-центр»

 "Втор-центр" - это сеть пунктов приема, которые представляют из себя крупные площадки в СПБ и Ленинградсеой области, оборудованные всем необходимым для приема и заготовки вторсырья в любых объемах.

Мы - современная, активно развивающаяся компания, которая оказывает широкий спектр услуг: работаем, как с населением, так и с крупными федеральными предприятиями. Втор-центр - это компания, лицензированная на сбор металлолома, аккумуляторов, пластика, макулатуры, радио лома.

Наша цель - вывести заготовку вторсырья в СПб на новый уровень. Имеем собственную современную технику, крупный штат квалифицированных кадров, юридический и бухгалтерский отдел. Заключаем договора на постоянное сотрудничество с юридическими лицами, обеспечивая быстрый документооборот и индивидуальные условия приема. Мы предлагаем продать металлолом и другие виды вторсырья по лучшим ценам на рынке, а наша безупречная репутация является главным достоянием компании.

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Сдать металл в в пункт приема Втор-центр ВТОР-ЦЕНТР 2024 Прием металлолома
У нас накопилось немало отзывов клиентов о сдаче лома.
Вам стоит обратить на них внимание!
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Юрий Костин
Юрий Костин
5.0

Актуальные цены на прием вторсырья

Черный металл
Черный металл
Сталь 24 000 ₽/т
Чугун 24 000 ₽/т
Оцинковка 22 500 ₽/т
Арматура 23 000 ₽/т
Рельсовый металл 25 000 ₽/т
Стружка 20 000 ₽/т
Проволока 22 500 ₽/т
Прием алюминия
Прием алюминия
Электротехнический 198 ₽/кг
Алюминиевый профиль 177 ₽/кг
Офсет 167 ₽/кг
Банка 109 ₽/кг
Пищевой алюминий 193 ₽/кг
Фольга 90 ₽/кг
Алюминиевая проволока 138 ₽/кг
Автомобильные диски 177 ₽/кг
АМГ 145 ₽/кг
Дюралюминий 138 ₽/кг
Моторный алюминий 145 ₽/кг
Микс алюминия 140 ₽/кг
Алюминиевые номера 133 ₽/кг
Алюминиевые радиаторы 92 ₽/кг
Алюминиевая опалубка 156 ₽/кг
Авиационный алюминий 138 ₽/кг
Прием меди
Прием меди
Медь блеск 738 ₽/кг
Медная катанка 692 ₽/кг
Микс меди 718 ₽/кг
Кусковая медь 728 ₽/кг
Эмальпровод 702 ₽/кг
Электротехническая медь 684 ₽/кг
Луженая медь 672 ₽/кг
Медная стружка 657 ₽/кг
Медные радиаторы 457 ₽/кг
Жженная медь 723 ₽/кг
Отборка 721 ₽/кг
Медь в стекловолокне 646 ₽/кг
Прием латуни
Прием латуни
Кусковая латунь 449 ₽/кг
Микс латуни 443 ₽/кг
Марочная латунь 497 ₽/кг
Латунная стружка 398 ₽/кг
Латунные радиаторы 444 ₽/кг
Прием бронзы
Прием бронзы
Марочная бронза 530 ₽/кг
Бронзовый микс 515 ₽/кг
Кусковая бронза 492 ₽/кг
Бронзовые изделия 261 ₽/кг
Прием свинца
Прием свинца
Свинец в чушках 112 ₽/кг
Свинец самосплав 138 ₽/кг
Свинцовые пластины 74 ₽/кг
Типографский гарт из свинца 97 ₽/кг
Свинцовая проволока 97 ₽/кг
Свинцовые шиномонтажные грузики 100 ₽/кг
Кабельный свинец 129 ₽/кг
Свинцовая дробь 92 ₽/кг
Свинцовые пломбы 97 ₽/кг
Свинцовая стружка 68 ₽/кг
Прием нержавейки
Прием нержавейки
Нержавеющая сталь (10%Ni) 99 ₽/кг
Нержавеющая сталь (8%Ni) 78 ₽/кг
Стружка нержавеющей стали 53 ₽/кг
Пищевая нержавейка 66 ₽/кг
Трубы из нержавейки 66 ₽/кг
Прием кабеля
Прием кабеля
Алюминиевый кабель 198 ₽/кг
Свинцовый кабель 136 ₽/кг
Медный кабель 752 ₽/кг
Алюминиевый кабель (в изоляции) 72 ₽/кг
UTP кабель / Витая пара 193 ₽/кг
Медный кабель (в изоляции) 138 ₽/кг
Прием аккумуляторов
Прием аккумуляторов
Автомобильные аккумуляторы 65 ₽/кг
Гелевые аккумуляторы 68 ₽/кг
АКБ от ИБП 68 ₽/кг
Тяговые аккумуляторы 68 ₽/кг
Эбонитовые аккумуляторы 68 ₽/кг
Щелочные аккумуляторы ТНЖ 59 ₽/кг
Прием макулатуры
Прием макулатуры
Гофрокартон 13 000 ₽/т
Архивы 12 000 ₽/т
Коробки 14 000 ₽/т
Картон с краской 13 000 ₽/т
Журналы 14 000 ₽/т
Книги в обложке 9 000 ₽/т
Газеты 13 000 ₽/т
Отходы типографий 14 000 ₽/т
Отходы картона 9 000 ₽/т
Прием пластика
Прием пластика
ПЭТ бутылки 22 000 ₽/т
Трубы ПНД 54 000 ₽/т
Ящики 27 000 ₽/т
Листы 38 000 ₽/т
Пленка ПНД 38 000 ₽/т
Стрейч-пленка 33 000 ₽/т
Полипропилен 31 000 ₽/т
Оконный профиль 54 000 ₽/т
Молочная плёнка 38 000 ₽/т
Открыть подробные цены:
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ
СТОИМОСТЬ РАДИОДЕТАЛЕЙ
СТОИМОСТЬ МАКУЛАТУРЫ
СТОИМОСТЬ ПЛАСТИКА
Но я нашел в интернете цену выше, чем у вас!?
Не спешите с выводом, так как:
  1. На сайте указаны нереальные цены, после звонка Вам сообщат, что актуальная цена куда ниже.
  2. Вам сделают очень выгодное предложение, но потом обманут на весах, потому реальная цена сдачи будет далекой от обещанной.

У нашей компании передовые расценки на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
а так же безупречная репутация!

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Как мы работаем
  • Мы выгодно принимаем различные виды вторичных отходов.
  • Мы постоянно расширяем сеть точек скупки вторсырья.
  • Более 70% процентов наших клиентов пользуются услугой самовывоза.
  • Более 60% вторсырья поступает в наши пункты от юридических лиц.
  • «‎Втор-центр» для всех! Нас выбирает, как население, так и крупные компании.
  • Металлолом - приоритетное направление работы для нашей компании.

Статистика по приему металлолома с вывозом

Данные наших пунктов приема в СПб за последний месяц:

Цветной металл
24%
Черный металл
22%
Лом кабеля
14%
Пластик
14%
Аккумуляторы
8%
Макулатура
8%
Электронный лом
10%

Как сдать металлолом: схема сотрудничества

1
Вы звоните нам +7 (967) 519-16-09
2
По телефону определяем: нужен вывоз или нет
3
Уточняем информацию по лому, утверждаем итоговую цену приема
Вывоз нужен
Вывоз не нужен
4
Высылаем к Вам машину,
соответствующую объему лома
5
Взвешиваем металлолом на точных электронных весах под Вашим контролем.
4
Вы выбираете в какой из наших пунктов
Вам удобнее привезти металлолом.
5
Производим выгрузку привезенного лома и взвешиваем его под Вашим контролем.
6
После взвешивания, предоставляем Вам акт приема-сдачи с окончательными расчетами
7
Вы получаете мгновенный расчет на месте.
Спасибо за сотрудничество!
Ждем Вас еще.
Как сдать металлолом: схема сотрудничества

Выездное обслуживание

Цените свое время?
Оформите услугу выездного приема металлолома (по адресу)

  • Сдать металлолом с нашим приездом - значит избавить себя от необходимости посещать пункт приема. Это экономит Ваше время.
  • Мы придем с деньгами и оплатим металлолом сразу на месте его приема.
  • У нас свой автопарк, потому нет проблем со свободными машинами. Мы готовы приехать сразу после обработки Вашей заявки на сдачу металла.
  • Услуга действует не только в Санкт-Петербурге, но и на территории Ленинградской области.
  • По Вашему запросу можем прислать бригаду грузчиков.
Номер мобильного телефона
Выездное обслуживание

Отзывы клиентов о Втор-центре

4.8
Средняя оценка. Рассчитано на основе 1170 отзывов на сайте
Отзыв мужчины в офисе о приеме металла
13.07.2023
Отзыв от представителя компании, которая регулярно сдает лом

Добрый день! Одна из моих задач – это сбыт металлолома, который образуется на нашем предприятии.  Несколько месяцев уже работаем с Втор-центром и за это время у нас сложились отличные партнерские отношения.  Главные преимущества компании – высокие цены на все виды цветного и черного лома, быстрый самовывоз и быстрое оформление документации. Компания на рынке известная, потому об обвесах и прочем мошенничестве речи быть не может, что и подтверждает  наше сотрудничество.  Могу однозначно оценить Втор-центр, как надежную и профессиональную компанию по приему металла.

Саша Колесников
Саша Колесников
5
Хорошая контора!

Всем привет. Работаю на стройках, периодически появляется лом, который надо сдавать. Так я в свое время познакомился с Втор-центром. Когда есть лом, звоню им, договариваюсь по цене. Приезжают всегда быстро, весы с собой, вывозят сами. Деньги получаю наличкой на руки. Хорошая компания, без подвохов.

04.04.2023
Карим Найримович
Карим Найримович
5
Смело рекомендую

Здарвствуйте! На втор-центр я вышел подыскивая компанию, которая смогла бы приехать и своими силами забрать металлолом. Интересовал именно распил с погрузкой, а менно печь обжига в которых частично находилась стекловата. По итогу я очень доволен как ребята выполнили свою работу, справились очень шустро, оплату я получил на карту.

15.03.2023
Сухин Максим
Сухин Максим
5
17.08.2023
Кратков Евгений
Кратков Евгений
5
08.06.2023
Отзыв мужчины в офисе о приеме металла
17.05.2023
Отзыв от представителя компании, которая заказала демонтаж с вывозом

Здравствуйте! В рамках реинновации крупной спортивной площадки мы искали подрядчика на демонтаж и прием металлолома. Выбрали Втор-центр  исходя из лучшей цены на черный лом и сроков выполнения демонтажных работ. Все работы уже проведены, а металл сдан. По итогу хочу выразить благодарность за профессионализм и четкое соблюдение сроков работ. По финансовой стороне вопроса  так же все четко. Желаю успехов Вашей компании и определенно рекомендую Вас.

Отзыв женщины в офисе о приеме металла
27.03.2023
Отзыв от представителя компании, которая сдала 3 тонны металла

Здравствуйте! Не так давно сотрудничали с компанией Втор-центр. Заказали у них работы по демонтажу нескольких торговых точек с последующей продажей металла. Разобрали  все очень быстро, заплатили за металл по безналу, вывозили все сами. Приятное впечатление о себе оставили, к работе не предратся. От меня твердая пятерка, молодцы.

Мальцев Валентин
Мальцев Валентин
5
03.05.2023
Никита Власов
Никита Власов
4
Профессионалы своего дела

Добрый день. Хочу сказать про компанию втор-центр, я на прошлой недели сдал туда 3 тонны металла. Бригада работала очень быстро, оперативно приехали взвесили, кстати мне очень понравилось что сразу взяли с собой весы, работали четко. Хоть и было видно что спешат, но никаких проблем не возникло да и расплатились на месте, что очень удобно. Вобщем рекомендую всем обращатся в эту компанию, работкники профессионалы своего дела.

13.02.2023
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Наши работы по приему металлолома

Приобрели листы из стали AISI201 у юр. лица.
Приобрели листы из стали AISI201 у юр. лица.
Листы из нержавеющей стали 102 000 кг листов из нержавеющей стали Сдать 102 000 кг листов из нержавеющей стали в Ленинградской области
Ленинградская область
Ленинградская область
102 000 кг
102 000 кг

Поступил запрос на продажу 340 листов из стали AISI201 различных габаритов.  Предложили стоимость с учетом крупного объема металла, а также услугу бесплатного вывоза. Наше предложение было принято клиентом, работа велась по договору с оплатой на расчетный счет предприятия. Было поставлено условие, согласно которого, вывоз  материала должен был осуществиться в сжатые сроки. В течении одного дня полностью закрыли сделку. В дальнейшем продолжили работу с данным предприятием, регулярно покупая металл.

Что сдал клиент?
Что сдал клиент?
  • Листы из нержавеющей стали
Услуга вывоза
Да
Покупка лома латуни и нержавейки в нашем пункте приема
Покупка лома латуни и нержавейки в нашем пункте приема
Латунь и нержавейка 86 кг латуни и нержавейки
Ленинградская область
Ленинградская область
86 кг
86 кг

Получили заявку от физического лица с запросом стоимости металла. Клиент сразу сообщил, что сам привезет материал в наш пункт приема, а именно 47 кг латуни (8.7 кг  желтая и 33 кг хромированная), а так же 44 кг нержавейки в виде полотенцесушителей из стали AISI 304. Мы согласовали цену и условия приема с клиентом, достигнув устной договоренности и выписали пропуск на автостоянку нашей приемки.  Когда металл был доставлен, мы провели осмотр и взвешивание. Деньги были выплачены переводом на банковскую карту.  Вся процедура приема заняла не более 15 минут.

Что сдал клиент?
Что сдал клиент?
  • Латунь
  • Нержавейка
Услуга вывоза
Нет
Вывоз металлических бочек из САО Санкт-Петербург
Вывоз металлических бочек из САО Санкт-Петербург
Прессованные металические бочки 3 250 кг прессованных металлических бочек
САО Санкт-Петербург
САО Санкт-Петербург
3 250 кг
3 250 кг

С нами связался главный бухгалтер предприятия, и сообщил, что на производстве скопилось большое количество прессованных металлических бочек. Клиент попросил выслать коммерческое предложение с учетом вывоза металла нашим транспортом. Подготовили КП, которое в последствии заинтересовало клиента, и мы продолжили обсуждение сделки в телефонном режиме. Итогом переговоров стало заключение сделки. Взвешивание осуществляли на территории предприятия заказчика, откуда и вывозили металл 2-мя ломовозами Volvo. Через 2 недели заключили еще один договор на демонтаж старого цеха данной компании.

Что сдал клиент?
Что сдал клиент?
  • Прессованные металлические бочки
Услуга вывоза
Да
Прием крупной партии металлолома у предприятия в ЛО
Прием крупной партии металлолома у предприятия в ЛО
Черный металлолом 211 тонн черного металлолома 211 тонн черного металлолома в Ленинградской области
Ленинградская область
Ленинградская область
211 тонн
211 тонн

По рекомендациям на нас вышел представитель предприятия с вопросом продажи крупной партии металлолома в виде отходов отрезных и шлифованных кругов. Ознакомившись с информацией, выехали на место хранение материала для более точной оценки, затем подготовили коммерческое предложение. Результатом переговоров стало заключение сделки на условиях самовывоза. Для более оперативной перевозки применили сразу несколько машин, транспортировка металла осуществлялась из населенного пункта Ленинградской области. По итогам сотрудничества клиент отметил не только высокую скорость работ в процессе скупки, но и быстрый документооборот.

Что сдал клиент?
Что сдал клиент?
  • Отходы отрезных кругов
  • Отходы шлифованных кругов
Услуга вывоза
Да
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Ответы на популярные вопросы клиентов

Важная информация для клиента
Ответ
1 Что такое засор металлолома и как Вы его определяете?

Засор (засоренность) - количественное значение определяющее наличие в металлоломе посторонних материалов.  Засором в металлическом вторсырье может служить пластик, бумага, грязь, масло, стекло и тд.  При приме цветмета, засором так же может считаться наличие в материале других металлов.


Наш специалисты имеют богатый опыт работы в сфере металлозаготовки и честно подходят к процессу определения засора. Так же стоит отметить, что различные виды лома имеют стандартный засор обусловленных их составом.

2 Вы можете помочь с погрузкой-разгрузкой металла?

У нас есть свои бригады грузчиков, которые могут обеспечить погрузочно-разгрузочные работы. Не редко требуется вынос материала с верхних этажей или подвальных помещений, что вызывает сложность у клиента, но не у наших грузчиков.

3 Как происходит взвешивание?

Мы взвешиваем вторсырье в присутствии клиента на точных электронных весах. Всегда готовы подтвердить точность весов, которые мы используем. У нас есть транспорт, оборудованный весами. Такие машины приезжают по любому адресу в СПб и Ленинградской области и осуществляют взвешивание материала на месте.

4 Как узнать точную стоимость приема?

На сайте мы указываем ориентировочные расценки. Для точной оценки нам необходимо получить от Вас информацию для расчета. Достаточно выслать фотографии материала и ответить на пару вопросов нашему менеджеру. Наиболее простой способ получить точную цену - это телефонный звонок или связь через мессенджеры/email. 

При этом наш прайс-лист регулярно обновляется и служит хорошим информационным ориентиром.

5 Как быстро Вы можете обеспечить вывоз?

У нашей компании собственный автопарк, который состоит из современной техники разной грузоподъемности. Это позволяет нам быстро обрабатывать заявки, не смотря на их большое количество. В тех случаях, когда необходим срочный вывоз, мы готовы выслать авто в течении часа. Срочные заказы обсуждаются в индивидуальном порядке.

6 Как выбрать ближайший пункт приема сети Втор-центр?

У нашей компании несколько приемок, потому Вы всегда можете выбрать адрес поблизости к Вам. В нижней части сайта расположена интерактивная карта с адресами пунктов Втор-центр. Так же Вы можете связаться с нашим менеджером, и он поможет сделать выбор.

7 Я могу сдать разные виды вторсырья вместе?

Наши пункты принимают не только металлолом, но и другие виды вторсырья. Нам часто сдают пластиковые отходы, макулатуру, радио-электронный лом. Таким образом, обратиться во Втор-центр - отличное решение, если Вы хотите сдать разные виды сырья в одном месте. Единственное условие - перед сдачей, Вы должны рассортировать материал. Мы не сможем сделать объективную оценку вторсырья, которое находится в смешанном состоянии. Например, пластик и бумагу стоит разделить, поскольку стоимость этих материалов разная и критерии их оценки разные. 
Так же стоит учитывать негласное правило: чем больше материала Вы сдаете, тем выгоднее будут условия покупки.

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адреса пунктов приема металлов

Время работы пунктов
8-00 — 21-00
Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское шоссе, 231
Шушары
Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Прогонная улица, 5Б
Волковская
Санкт-Петербург, Колпинский район, ул. Софийская, 116/3
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Цветной металл Цветной металл от 200 кг
Черный металл Черный металл от 1 тонны
Аккумуляторы Аккумуляторы от 700 кг
Кабель Кабель от 200 кг
Пластик Пластик от 1 тонны
Макулатура Макулатура от 2 тонн
+7 (967) 519-16-09 +7 (991) 222-40-01
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Екатерина Суханова Менеджер по работе с клиентами