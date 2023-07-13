"Втор-центр" - это сеть пунктов приема, которые представляют из себя крупные площадки в СПБ и Ленинградсеой области, оборудованные всем необходимым для приема и заготовки вторсырья в любых объемах.

Мы - современная, активно развивающаяся компания, которая оказывает широкий спектр услуг: работаем, как с населением, так и с крупными федеральными предприятиями. Втор-центр - это компания, лицензированная на сбор металлолома, аккумуляторов, пластика, макулатуры, радио лома.

Наша цель - вывести заготовку вторсырья в СПб на новый уровень. Имеем собственную современную технику, крупный штат квалифицированных кадров, юридический и бухгалтерский отдел. Заключаем договора на постоянное сотрудничество с юридическими лицами, обеспечивая быстрый документооборот и индивидуальные условия приема. Мы предлагаем продать металлолом и другие виды вторсырья по лучшим ценам на рынке, а наша безупречная репутация является главным достоянием компании.